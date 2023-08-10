Войти

Таблицы калорийности, пищевой ценности и химического состава продуктов питания и готовых блюд

Продукты питания свежие и приготовленные
Баранина и дичь
Бобовые
Вода и напитки
Говядина и телятина
Грибы
Детское питание
Жиры и масла
Кондитерские изделия
Крупы, мука, макароны
Молочные продукты
Напитки алкогольные
Овощи и зелень
Орехи и семена
Полуфабрикаты
Птица
Ресторанная еда
Рыба и морепродукты
Свинина
Снеки
Соки
Сосиски и колбаса
Травы, специи и соусы
Фаст-фуд
Фрукты и ягоды
Хлеб и выпечка
Яйца и продукты из яиц
Готовые блюда и рецепты
Варенье и джемы
Вторые блюда
Выпечка
Гарниры
Десерты
Заготовки
Закуски
Каши
Напитки
Первые блюда
Полуфабрикаты
Салаты
Соусы и заправки
Продукты по брендам и производителям
Campina
Coca-Cola
Danone
KFC Ростик'c
Lay's
Mars
Nestle
Subway
Ашан
Бондюэль
Крошка-Картошка
Макдоналдс (McDonalds)
Пятерочка
Роллтон
Черкизово
Яшкино
Показать еще...

Анализатор и калькулятор калорий онлайн

Оцените анализатор и калькулятор калорий без регистрации.

Скачать таблицу калорийности

Скачать таблицу калорийности на свой компьютер.

Источники химического состава продуктов и рецептов.

  • Химический состав российских пищевых продуктов. Под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. - Москва, 2002;
  • Химический состав пищевых продуктов: Справочные таблицы содержание основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. Кн. I: / Под ред. И. М. Скурихина и М. Н. Волгарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987. - 224 с.;
  • Химический состав пищевых продуктов: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, микро- и макроэлементов, органических кислот и углеводов. Кн. II: / Под ред. И. М. Скурихина и М. Н. Волгарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987. - 360 с.
  • USDA Министерство сельского хозяйства США
  • Интернет
Метки: калорийность, таблица калорийности готовых блюд, калорийность продуктов и готовых блюд, калорийность готовых блюд.
Интересные блоги
Женя
10-08-2023
Дневник питания за 10.08.2023
Наконец подстриглась.) Я вижу людей. Урааа! 🤣Напол...
17 100
Татьяна
09-08-2023
Скачок веса
Если честно, я не понимаю, что происходит. В МЗР у...
1 97
Алла
16-08-2023
Дневник питания за 16.08.2023
` Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот ...
6 78
Лучшие рационы
Алла
2023-08-05
Калорийность: 1022 кКал
Витамины и минералы: 100%
Зайчатина
2023-08-16
Калорийность: 1036 кКал
Витамины и минералы: 95%
ГалинаЯ (ИМТ 24,5)
2023-08-07
Калорийность: 1269 кКал
Витамины и минералы: 91%
Новые рецепты
Скумбрия запечённая с овощами и сыром
Автор Ольга
156.6
8.7
8.8
10.8
13
1 1
Патиссоны в кунжутном кляре с помидорами и сыром
Автор Ольга
73.5
3.1
3.9
6.6
15
3 0
Интерпритация Паста болнезе с чечевичными макаронами
Автор Виктория Vik
131
16.6
2.6
9.9
12
2 0